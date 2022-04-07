Врачи Домодедова спасли пациентку с критическим сужением сердечной артерии

В Домодедове врачи провели успешную операцию 70-летней пациентке с 95-процентным сужением огибающей сердечной артерии.

В кардиологическое отделение регионального сосудистого центра Домодедовской больницы бригада скорой медицинской помощи доставила женщину с острым коронарным синдромом. В течение длительного времени пациентка жаловалась на боли в груди. Около полугода любые физические нагрузки вызывали у нее дискомфорт.

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Леонид Гинзбург сообщил о том, что огибающая сердечная артерия у пациентки была перекрыта на 95 процентов.

«В результате проведенной диагностики у женщины были выявлены ишемическая болезнь сердца и острая артериальная гипертензия. Мы выполнили операцию по стентированию участка, а также имплантировали протез, который открыл артерию. Уже на следующий день после оперативного вмешательства женщина начала чувствовать себя лучше», — рассказал врач.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. В дальнейшем она продолжит наблюдаться у врача-кардиолога по месту проживания.

Кардиологи и сосудистые хирурги напоминают о важности своевременного обращения за медпомощью.