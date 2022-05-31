Врачи Долгопрудного спасли после инфаркта пациента с дважды пересаженным сердцем

Скорая помощь привезла в региональный сосудистый центр больницы Долгопрудного мужчину с подозрением на инфаркт миокарда.

Несколько лет назад у мужчины была диагностирована сердечная недостаточность и в связи с этими патологиями ему ранее была выполнена трансплантация сердца. А через еще три года была проведена ретрансплантация.

При обследовании диагноз подтвердился, и врачи приняли решение провести экстренную коронарную ангиографию. По ее результатам было выявлено множественное сосудистое поражение коронарных артерий и тромбоз просвета одной из коронарных артерий.

46-летнему пациенту эндоваскулярно удалили тромб. Силой вакуума тромб был удален из ответственной за развитие инфаркта коронарной артерии.

«Основной сложностью данного вмешательства было то, что по данным коронарной ангиографии в сосудах сердца отмечались явления васкулопатии, то есть, кровеносные сосуды, снабжающие пересаженное сердце, изменяют свою структуру и сужаются, что приводит к ограничению кровотоке в сердце», — рассказал главный врач Долгопрудненской больницы Сергей Торубаров.

Донорское сердце теряет нервное питание. Из-за этого у пациентов при развитии инфаркта миокарда отсутствует характерная для данного заболевания клиническая симптоматика в виде болей в грудной клетке. Это затрудняет диагностику.

«У нашего пациента демонстрировались диффузные сужения сосудов сердца, тромбоз одного из этих сосудов при отсутствии характерных клинических проявлений. Благодаря проведенному эндоваскулярному лечению и удалению тромба из коронарной артерии, удалось стабилизировать состояние пациента. Отмечена положительная динамика самочувствия больного, а так же улучшение при проведённых ЭКГ, УЗИ сердца и лабораторных исследованиях в динамике», — добавил Сергей Торубаров.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. В дальнейшем он продолжит наблюдение у врача-кардиолога по месту жительства.