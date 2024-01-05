05 января 2024, 21:10
Врачи Долгопрудного спасли мужчину с застрявшей костью в горле
Медицинские специалисты Долгопрудного в очередной раз доказали свой профессионализм. На этот раз они помогли мужчине, который подавился рыбной костью, но не придал значения появившимся неприятным ощущениям.
44-летний сибиряк, гостивший в Подмосковье, обратился к медикам на четвертый день после празднования Нового года. После приемного отделения пациента осмотрел дежурный терапевт и отоларинголог, которые передали больного хирургам-эндоскопистам.
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Хирург, сотрудник эндоскопического отделения Долгопрудненской больницы Андрей Захаров рассказал, что при помощи видеоэндоскопа и другого медицинского оборудования кость удалось достать из области правой язычно-надгортанной складки.
Сложность заключалась в том, что кость могла провалиться дальше и попасть в дыхательные пути. Для динамического наблюдения пациента госпитализировали в хирургическое отделение.
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Долгопрудный
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