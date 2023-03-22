Подмосковье 22 марта 2023, 17:11 Врачи больницы в Пушкино помогли пациентке вылечить острую боль в коленях

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Врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова в Пушкино избавили пациентку от резкой боли в колене. Первая лечебно-диагностическая операция на новой артроскопической стойке прошла успешно.

По словам заведующего травматологического отделения Арутюна Туфаняна, во время обследования у пожилой пациентки обнаружили обширный дефект суставной ткани. В итоге ногу стало «заклинивать».

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В процессе операции специалисты прочистили всю внутреннюю поверхность коленного сустава, используя эндоскоп.

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«Для нас это не новая операция. Первая артроскопическая стойка и возможность проводить подобные операции у нас появилась в 2018 году», — добавил Туфанян.

С того времени врачи делали по 60 таких операций ежегодно. Также в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» в медучреждении появилась современная немецкая стойка KARL STORZ. С ее помощью медики могут без общего наркоза удалить поврежденную часть мениска, восстановить связки и исследовать практически все отделы сустава.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в этом году больницы Подмосковья получат 39 новых машин неотложной помощи.

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