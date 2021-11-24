Врачи больницы в Подольске спасли жизнь женщине после ДТП

Жительница Подольска оказалась на больничной койке после ДТП с грузовиком. Врачам городской клинической больницы удалось спасти жизнь пациентке с тяжелейшими травмами.

Авария произошла 4 мая 2020 года в Подольске. Марина Голонцова возвращалась домой по привычному маршруту, когда на нее наехал грузовик, выехавший на тротуар задним ходом. Бригада скорой медицинской помощи сразу доставила пострадавшую в реанимационное отделение больницы.

Медики диагностировали у девушки тяжелые многооскольчатые переломы таза с обширной зоной повреждений мягких тканей, а также множественные переломы ребер. Специалисты в экстренном порядке провели операцию, установив аппарат стержневой внешней фиксации.

Переломы костей таза — одни из наиболее тяжелых повреждений опорно-двигательного аппарата, а их лечение является крайне сложным направлением в травматологии. Благодаря высокой квалификации врачей и современному лечебно-диагностическому оснащению травматологического отделения больницы, девушка активно идет на поправку. После выписки и удаления стержневого аппарата Голонцовой предстоит реабилитация.

В Подольской областной клинической больнице развернуто 120 травматологических коек в двух отделениях. Ежедневно врачи оказывают помощь при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Уже более семи лет на базе больницы работает травматологический центр первого уровня. Его основной задачей является оказание специализированной помощи пострадавшим при ДТП.