Врачи бесплатно осмотрят жителей Подмосковья в парках 16 и 17 июля

В эти выходные акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в 26 округах Подмосковья. Жители смогут бесплатно проконсультироваться со специалистами.

Бригады врачей будут работать в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Долгопрудном, Зарайске, Истре, Кашире, Клину, Коломне, Королеве, Котельниках и других городах региона.

Источник фото: телеканал «360»

Акция «Проверь свое здоровье в парке» проходит в Подмосковье уже больше месяца и пользуется спросом у жителей. Люди получили возможность не спеша, в выходной день проконсультироваться со специалистом, сдать анализы, получить общие рекомендации. На свежем воздухе можно пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови. При этом все результаты пациента придут в его личный кабинет на региональном портале «Госуслуг».

Также, в парке можно будет вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции.

Предварительная запись на прием не требуется. Врачи проведут исследования, определят группу здоровья и при необходимости пригласят пациента на более углубленную диагностику.