Врачи балашихинского роддома Саввино выходили за 3 года более 500 детей, родившихся раньше срока

Международный день недоношенного ребенка отметили в роддоме Саввино Балашихи. Здесь Микки-Маус и единорог встречали «выпускников» роддома — «торопыжек», как их ласково называют доктора. За три года в Саввино выходили более 500 детей, родившихся раньше срока.

Тимур родился весом в полтора килограмма — под новый год. Его мама вспоминает, как их поддерживала врач-акушер.

Источник фото: телеканал «360»

«Я очень хочу сказать больше спасибо Маргарите Игоревне за то, что она не поленилась и приходила каждый божий день ко мне в реанимацию, в палату — и рассказывала, как он там. Они общались, брали за руку, общались не только как врачи по долгу службы, но вкладывали душу», — делится пациентка ГБУЗ МО «Балашихинский родильный дом Саввино» Ольга Гутафина.

Источник фото: телеканал «360»

Рожденных преждевременно кладут в кувез с нужной температурой и влажностью воздуха почти как в утробе матери.

Источник фото: телеканал «360»

В роддоме Саввино за три года выходили более 500 детей, родившихся раньше срока.

Источник фото: телеканал «360»

«Недоношенность — это не приговор, если раньше считалось, что дети ослабленные, и риск преждевременной смерти был велик, то сейчас недоношенных детей выхаживают даже с пятиста грамм — не приговор», — сказал заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, врач-неонатолог, реаниматолог, анестезиолог родильного дома Саввино Денис Аксенов.

Источник фото: телеканал «360»

Международный день недоношенного ребенка отмечают последние 10 лет в ноябре. Еще его называют Днем белых лепестков — из-за хрупкости и незащищенности таких детей.

Источник фото: телеканал «360»

Организовать праздник помогли спонсоры. Аниматоры провели шоу мыльных пузырей, а еще гости смогли увидеть выставку картин от художественной школы «Параллель».

Источник фото: телеканал «360»

Одну из работ — «Радость материнства» — написала 14-летняя девочка, которая тоже родилась раньше срока.