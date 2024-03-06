Подмосковье 06 марта 2024, 22:54 Врачи Балашихинского роддома примут участие в форуме для будущих родителей 15 марта Медиабюро «StatusPraesens»

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Информационный форум для будущих родителей «Гнездо-2024» проведет Междисциплинарная ассоциация специалистов репродуктивной медицины в сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов 15 марта. Врачи Балашихинского роддома поделятся знаниями по уходу за ребенком с беременными женщинами.

По словам главного врача родильного дома Натальи Алимовой, будущие родители смогут получить ответы на множество волнующих их вопросов. Например, как выбрать родильный дом, как подготовиться к родам, как правильно пеленать, купать малыша и многое другое.

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«Благодаря участию в форме „Гнездо-2024“ мы расскажем немного подробнее о нашем родильном доме, специалистах, условиях и ответим на все волнующие вопросы будущих родителей», — рассказала Алимова.

На форуме лучшие специалисты родильного дома расскажут, как подготовиться к родам, о послеродовом восстановлении, уходе за новорожденным, а также врачи покажут на практике, какие существуют техники дыхания в родах, какие упражнения безопасно выполнять будущим мамам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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