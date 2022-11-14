Подмосковье 14 ноября 2022, 16:48 Врачи Балашихи успешно прооперировали 82-летнего пациента с опухолью желудка и почки

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Во время планового осмотра перед операцией у пациента обнаружили сразу две опухоли. Врачи приняли решение проводить удаление новообразований поэтапно.

Первый этап лечения первично-множественного рака успешно прошел 82-летний пациент онкодиспансера Балашихи. Злокачественные новообразования были обнаружены при плановом обследовании в желудке и правой почке.

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Чаще всего лечение первично-множественного рака врачи проводят в ходе одной операции. Но из-за нарушений работы сердечно-сосудистой системы пациента, врачами было принято решение проводить удаление опухолей в несколько этапов.

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«Сначала приступили к удалению опухоли желудка. Промедление могло привести к анемии, тошноте, рвоте, слабости. Более того, из-за опухоли желудок мог начать кровить в любой момент», — объяснил заведующий центром торакоабдоминальной хирургии онкодиспансера Игорь Долгов.

Опухоль желудка размером 9×7 сантиметров удалили вместе с органом. Во время операции хирурги соединили участки пищевода и тонкой кишки, таким образом сформировав эзофагоэнтероанастомоз.

Врачи отмечают, что первый этап хирургического лечения пациент перенес удовлетворительно.

Сейчас мужчина должен придерживаться некоторых пищевых ограничений. Еда должна быть холодной из-за временного воспалительного процесса в зоне анастомоза. Пациент также должен принимать ферменты для пищеварения.

В ближайшее время 82-летнему пациенту проведут химиотерапию, а после ее завершения онкологи проведут операцию по удалению опухоли почки.