Врачи Балашихи спасли 96-летнюю пациентку с переломом шейки бедра

Пожилая женщина была доставлена в больницу Балашихи в тяжелом состоянии и жалобами на боль в тазобедренном суставе. Врачи поставили диагноз — перелом шейки бедра.

96-летняя женщина потеряла равновесие и упала у себя дома. Врачи провели необходимые исследования и выявили перелом со смещением отломков. Заведующий травматологичсеким отделением Алексей Шебашев рассказал, что за помощью женщина обратилась только на пятые сутки после падения, медлить было нельзя.

«Мы провели ей эндопротезирование тазобедренного сустава, то есть заменили сломанный сустав протезным имплантом. Операция прошла успешно», — рассказал врач.

Двигательная функция ноги начала восстанавливаться, и уже через 10 дней после операции пенсионерка вернулась домой под наблюдение травматолога.