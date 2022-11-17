Подмосковье 17 ноября 2022, 16:56 Врачи Балашихи посетят 10 мастер-классов по хирургии благодаря проекту «Онкопатруль»

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Врачи из Балашихи посетят 10 мастер-классов по хирургии благодаря всероссийскому проекту «Онкопатруль». Их обучат новейшим технологичным методикам.

Мастер-классы пройдут в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе. Задача проекта — повысить квалификацию врачей, вывести на новый уровень диагностику заболеваний.

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Благодаря «Онкопатрулю» среди врачей первичного звена, младшего медицинского персонала и онкологов проводят семинары и мастер-классы.

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«Пройдет, например, три больших операции с реконструкцией — они направлены на восстановление молочной железы после удаления. Это уникальные методики, мы помогаем их внедрять региональным коллегам», — рассказал заведующий отделением онкопластической хирургии Института онкологии имени Герцена Евгений Трошенков.

Кроме того, в Балашихе проведут семинары по раннему выявлению рака поджелудочной железы. По словам Трошенкова, важно обмениваться знаниями и делиться опытом.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров отметил, что благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в учреждении создают все условия для качественной помощи.

Проекты такого уровня позволяют специалистам из разных сфер приобретать новый опыт лечения онкологических заболеваний, а после активно применять его на практике при проведении операций Сергей Юров.

Предприятия Балашихи смогут подать заявку и пригласить к себе экспертов «Онкопатруля». Врачи проведут предварительные скрининговые исследования и обследуют всех желающих. Это поможет выявить онкологические заболевания на ранних стадиях.

Московская область стала 20-м регионом, где при участии специалистов НМИЦ радиологии Минздрава России проводят масштабную программу по онкопросвещению.

В этом году в проекте «Онкопатруль» примут участие свыше 500 медицинских специалистов, а также более 200 жителей Подмосковья.

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