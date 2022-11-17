17 ноября 2022, 16:56
Врачи Балашихи посетят 10 мастер-классов по хирургии благодаря проекту «Онкопатруль»
Врачи из Балашихи посетят 10 мастер-классов по хирургии благодаря всероссийскому проекту «Онкопатруль». Их обучат новейшим технологичным методикам.
Мастер-классы пройдут в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе. Задача проекта — повысить квалификацию врачей, вывести на новый уровень диагностику заболеваний.
Реклама
Благодаря «Онкопатрулю» среди врачей первичного звена, младшего медицинского персонала и онкологов проводят семинары и мастер-классы.
Реклама
«Пройдет, например, три больших операции с реконструкцией — они направлены на восстановление молочной железы после удаления. Это уникальные методики, мы помогаем их внедрять региональным коллегам», — рассказал заведующий отделением онкопластической хирургии Института онкологии имени Герцена Евгений Трошенков.
Кроме того, в Балашихе проведут семинары по раннему выявлению рака поджелудочной железы. По словам Трошенкова, важно обмениваться знаниями и делиться опытом.
Глава городского округа Балашиха Сергей Юров отметил, что благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в учреждении создают все условия для качественной помощи.
Проекты такого уровня позволяют специалистам из разных сфер приобретать новый опыт лечения онкологических заболеваний, а после активно применять его на практике при проведении операций
Сергей Юров.
Предприятия Балашихи смогут подать заявку и пригласить к себе экспертов «Онкопатруля». Врачи проведут предварительные скрининговые исследования и обследуют всех желающих. Это поможет выявить онкологические заболевания на ранних стадиях.
Московская область стала 20-м регионом, где при участии специалистов НМИЦ радиологии Минздрава России проводят масштабную программу по онкопросвещению.
В этом году в проекте «Онкопатруль» примут участие свыше 500 медицинских специалистов, а также более 200 жителей Подмосковья.
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
Здравоохранение
Балашиха
Онкология
Реклама
Реклама