Врачи Балашихи получат двойные выплаты за работу в красной зоне в новогодние праздники

Двойные выплаты получат работающие с больными коронавирусной инфекцией врачи Балашихи. Для этого в бюджете Московской области зарезервировали дополнительные средства размере 27 миллиардов рублей. Об этом на встрече с медиками рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Источник фото: телеканал «360»

«Принимая бюджет региональный, внося коррективы в прошлом году, выделили 60 миллиардов для полного обеспечения врачей Подмосковья всем необходимым для борьбы с коронавирусом и зарезервируем 27 миллиардов в бюджете 2021 года», — сказал он.

Брынцалов отметил, что средства, поступающие от федеральных властей направят на выплаты врачам. Глава областного парламента напомнил, что сегодня в Московской области работает 94 госпиталя, где почти 27 тысяч врачей занимаются лечением пациентов с коронавирусной инфекцией. Под медицинские учреждения перепрофилировали социальные и спортивные объекты.

В городском округе Балашиха пациентов с коронавирусной инфекцией принимают пять учреждений: роддом в микрорайоне Саввино, филиал № 3 Балашихинской областной больницы, поликлиника № 4 в микрорайоне Гагарина, кожно-венерологический и психоневрологический диспансеры. Всего 1200 инфекционных коек.

Источник фото: телеканал «360»

По словам главы городского округа Сергея Юрова, первыми начали принимать пациентов. Балашихинский роддом и Балашихинская областная больница. Он отметил, что это был серьезный удар, но система здравоохранения выдержала.

«Сегодня самые главные наши герои — это врачи. Хочется сказать коллективам учреждений здравоохранения слова благодарности и самые теплые поздравления с наступающим Новым годом. Надеемся, что он принесет только хорошее, а все плохое останется позади», — обратился к медикам глава городского округа.

Сегодня в Московской области для приема пациентов с коронавирусной инфекцией развернули 19 тысяч коек. Свободными остаются 30%. Все госпитали обеспечены средствами индивидуальной защиты, запасом лекарств и кислорода, аппаратами искусственной вентиляции легких и реанимационным оборудованием.