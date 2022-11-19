Подмосковье 19 ноября 2022, 16:46 Врачей всероссийского проекта «Онкопатруль» наградили в Подмосковье

Читать 360tv в

В Доме правительства Московской области прошло торжественное закрытие всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль». Медицинским специалистам вручили памятные награды от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и министерства здравоохранения региона.

В мероприятии, приуроченном к завершению проекта «Онкопатруль», приняли участие врачи-онкологи и жители региона. Вместе с ними подводили итоги проекта первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн и министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Реклама

«Профилактика онкологических заболеваний является одним из приоритетных направлений в Московской области. Основная задача — выявлять онкологию на ранних стадиях, когда шансы на выздоровление максимально велики. Мы понимаем, что у работающего населения, порой нет времени посетить врача и пройти обследование. Поэтому проекту „Онкопатруль“ мы придаем большое значение, когда сотрудники предприятия могут получить консультацию врачей и пройти обследование без отрыва от производства. Так за два дня 220 сотрудников НПО „Лавочкина“ смогли пройти обследование по раннему выявлению онкологии», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

Медицинским специалистам на мероприятии вручили памятные награды от губернатора Московской области Андрея Воробьева и министерства здравоохранения Подмосковья.

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн отметил, что важно воспитать онконастороженность, как у врачей первичного звена, так и у жителей Московской области.

«Подмосковье — большой регион и важно было провести проект именно здесь, тем более мы видим, какие большие изменения произошли за последнее время в развитии онкологической службы региона. Основная наша задача — донести до жителей, что не надо бояться посещать врачей-онкологов и не надо бояться ранних видов рака», — сказал Андрей Каприн.

с 15 по 18 ноября в Балашихе и Химках прошли мероприятия по онконастороженности и также раннему выявлению онкологических заболеваний. В рамках проекта врачи- онкологи, специалисты первого звена и медсестры прошли мастер-классы, лекции и семинары от специалистов НМИЦ радиологии.

Следующая просветительская акция «Онкопатруль» пройдет в Липецкой области.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.