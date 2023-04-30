Подмосковье 30 апреля 2023, 00:30 Врачей скорой помощи из Мытищ поздравили с профессиональным праздником

Читать 360tv в

День работников скорой помощи отмечают в России 28 апреля. С профессиональным праздником поздравили сотрудников мытищинского медучреждения.

Водитель реанимационного автомобиля Александр Ивахтенко работает в сфере около года. За смену мужчина проезжает порядка 600 километров в пути. В работе Александр старается совмещать скорость и аккуратность вождения при перевозке пациентов.

Реклама

«У нас старший врач реаниматолог. Он старший бригады. Он даёт указания как нужно себя вести. Где быстро, где аккуратно ездить. Осуществляем помощь в транспортировке и доставке больного» — поделился водитель.

В День работника скорой помощи для сотрудников подстанции выступил музыкальный хор «Родная сторонка». Во время концерта состав зрителей поменялся несколько раз, бригады отлучались на очередные вызовы. Отличившихся членов персонала наградили благодарственными письмами.

«Мы часто вспоминаем годы пандемии, 2020 год, потому что они заставили нас переоценить вообще всё происходящее в мире. И то количество звонков, которое приходилось на скорую медицинскую помощь мы прекрасно помним», — отметила глава администрации городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о действующих мерах поддержки для врачей региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».