Врачей поликлиник Подмосковья будут возить к пациентам на новых автомобилях

Для обеспечения мобильности врачей поликлиник Подмосковья им выделили порядка 200 новых машин. Так доктора смогут посещать пациентов быстрее, рассказала глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова.

«На наши поликлиники выделено уже сейчас более 200 автомобилей, чтобы именно врачей возить домой. Чтобы они не ходили по своим участкам, не ходили по своим пациентам. Чтобы у них был свой транспорт, который мог бы их развозить», — пояснила Светлана Стригункова.

Таким образом удастся увеличить охват помещения пациентов на дому.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе привлекли более 300 дополнительных машин скорой помощи для оперативного развоза пациентов. Они помогают доставлять заболевших в нужные больницы после центров КТ. Раньше задержка в работе скорых была связана с ожиданием пациента после этой процедуры. Теперь машина не будет ждать, а поедет по следующему вызову. Пациента же заберет и доставит до места назначения другой автомобиль.

За последние сутки в России зарегистрировали больше 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордные цифры: даже в пик болезни весной число случаев не превышало 12 тысяч.