Врачей нового госпиталя в «Крокус Экспо» для пациентов с COVID-19 будут консультировать ученые

В госпитале создадут и комплексные бригады специалистов. Об этом сообщил главврач 1-й Красногорской городской больницы Константин Соболев.

«Пациентов будет смотреть и консультировать врач-терапевт, инфекционист, пульмонолог. Будет налажена интерактивная связь, поэтому всегда можно будет проконсультироваться и со всеми специалистами на уровне областного или федерального центров, где работают крупные ученые, профессора», — сказал он.

Врач добавил, что в госпитале разместили 1040 коек. Из них 920 оснащены кислородом, а еще 120 подключены к аппаратам для искусственной вентиляции легких. Открыть центр планируют 12 мая.

В этот день должен заработать первый аппарат компьютерной томографии, а второй — спустя двое суток. Начнет действовать и лаборатория, где можно провести весь комплекс анализов.

«Это биохимический и общий анализы крови, это определение щелочного равновесия, что очень важно для больных тяжелых, легочных, поэтому весь комплекс лабораторный будет открыт», — уточнил Константин Соболев.

Он добавил, что врачи должны носить специальную защитную одежду. Жить они будут в гостинице, в которой предусмотрели специальное оборудование для дезинфекции всех вещей после «грязной зоны».

«Что касается проживания врачей, то это находится здесь, в пятизвездочной гостинице, с питанием тоже все решено», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

В «Крокусе» госпиталь сделали за неделю по его поручению. Он проверил готовность центра сегодня.