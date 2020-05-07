    07 мая 2020, 17:02

    Врачей нового госпиталя в «Крокус Экспо» для пациентов с COVID-19 будут консультировать ученые

    Анастасия Аброськина, Ирина Люлина

    Врачей нового госпиталя, создание которого завершают в «Крокус Экспо», смогут консультировать специалисты федерального центра. Медики будут на связи с учеными и профессорами.
    Врачей нового госпиталя в «Крокус Экспо» для пациентов с COVID-19 будут консультировать ученые

    В госпитале создадут и комплексные бригады специалистов. Об этом сообщил главврач 1-й Красногорской городской больницы Константин Соболев.

    «Пациентов будет смотреть и консультировать врач-терапевт, инфекционист, пульмонолог. Будет налажена интерактивная связь, поэтому всегда можно будет проконсультироваться и со всеми специалистами на уровне областного или федерального центров, где работают крупные ученые, профессора», — сказал он.

    Врач добавил, что в госпитале разместили 1040 коек. Из них 920 оснащены кислородом, а еще 120 подключены к аппаратам для искусственной вентиляции легких. Открыть центр планируют 12 мая.

    В этот день должен заработать первый аппарат компьютерной томографии, а второй — спустя двое суток. Начнет действовать и лаборатория, где можно провести весь комплекс анализов.

    «Это биохимический и общий анализы крови, это определение щелочного равновесия, что очень важно для больных тяжелых, легочных, поэтому весь комплекс лабораторный будет открыт», — уточнил Константин Соболев.

    Он добавил, что врачи должны носить специальную защитную одежду. Жить они будут в гостинице, в которой предусмотрели специальное оборудование для дезинфекции всех вещей после «грязной зоны».

    Врачей нового госпиталя в «Крокус Экспо» для пациентов с COVID-19 будут консультировать ученые | Изображение 1

    «Что касается проживания врачей, то это находится здесь, в пятизвездочной гостинице, с питанием тоже все решено», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

    В «Крокусе» госпиталь сделали за неделю по его поручению. Он проверил готовность центра сегодня.