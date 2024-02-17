Подмосковье 17 февраля 2024, 21:57 Врачебную амбулаторию открыли после ремонта в селе Чулки-Соколово под Зарайском Unsplash

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После завершения ремонта в селе Чулки-Соколово в городском округе Зарайск открылась обновленная врачебная амбулатория. Она обслуживает более двух тысяч жителей из 19 населенных пунктов.

За одну смену врачи принимают более 35-и пациентов. Ремонт выполнили в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» по инициативе губернатора. Планируется обновление нескольких других медицинских учреждений.

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После ремонта амбулатория претерпела значительные изменения. Были заменены системы отопления, водоснабжения, канализации, оконные блоки и дверные проемы. Также были проведены электромонтажные и отделочные работы, установлена система пожарной сигнализации и обновлена мебель.

Жители села получили современную амбулаторию, соответствующую всем современным стандартам. Медики уже начали принимать пациентов в обновленных помещениях.

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