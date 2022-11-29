Подмосковье 29 ноября 2022, 08:46 Врачебно-физкультурный диспансер Подольска получил новое помещение

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Врачебно-физкультурный диспансер Подольска переехал в новое помещение в здании городской детской поликлиники № 3. В старом здании пока остались кабинеты ЛФК и массажа.

В подольском диспансере наблюдаются около 14 тысяч спортсменов со всей Московской области. Здесь медики выдают допуски для занятий и при необходимости корректируют тренировочные нагрузки.

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«Медицинское учреждение имеет очень давнюю историю. В этом году ему исполнилось 55 лет. Очень долгое время центр находился в стесненных условиях. О проблеме рассказали жители на одной из выездных администраций. К юбилею сделали подарок — выделили светлое, просторное помещение площадью более 500 квадратных метров», — рассказал глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

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Приемы в диспансере ведут невролог, педиатр, травматолог-ортопед, окулист, ЛОР. В следующем году будет привлечено еще 11 специалистов, среди которых будет хирург, кардиолог, эндокринолог и спортивный психолог.

Диспансер ведет прием спортсменов из Московской области по годовому графику в зависимости от сезонности видов спорта. Записаться на прием индивидуальным спортсменам можно по номеру: 8(915)246-65-65.

Врачебно-физкультурный диспансер теперь находится по адресу: Подольск, улица Ленинградская, дом № 9. Специалисты работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, а также в субботу с 8:00 до13:00.

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