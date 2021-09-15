Врачам вручили грамоты к пятилетию Балашихинского роддома

Балашихинский роддом отметил свое пятилетие. С праздником медучреждение поздравили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

«Сегодня пять лет отмечает наш Балашихинский роддом. Многое удалось сделать за эти годы. Уровень оказания медицинских услуг здесь на уровне перинатального центра. Сюда приезжают пациенты со всей Московской области. В пандемию роддом перепрофилировался под ковидный центр и помог стабилизировать ситуацию в регионе», — сказал Игорь Брынцалов.

Источник фото: Евгений Дудин

Балашихинский родильный дом — один из самых крупных и значимых объектов здравоохранения городского округа. За пять лет работы здесь провели 11 тысяч родов. Сегодня здесь функционирует шесть отделений, среди них отделение анестезиологии и реанимации для взрослых и новорожденных, акушерское отделение патологии беременных, а также патологии новорожденных и недоношенных детей. На территории роддома работает женская консультация на 200 посещений в смену.

Источник фото: Евгений Дудин

Во время пандемии роддом перепрофилировался три раза. Для пациентов с коронавирусной инфекцией здесь развернули 400 коек стационара и 20 реанимационных. За 2020–2021 годы через инфекционный стационар прошли 5463 пациента.

«Сложно переоценить значимость Балашихинского роддома для здравоохранения Московской области. Открытие этого объекта коренным образом изменило ситуацию в Железнодорожном. Действительно, в 2020–2021 годах роддом оказал большую поддержку области и городу в борьбе с пандемией», — отметил Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

Глава городского округа и председатель Московской областной думы поблагодарили сотрудников за труд и наградили их почетными грамотами.