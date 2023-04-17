Подмосковье 17 апреля 2023, 11:13 Врачам в Долгопрудном удалось спасти от ампутации ног пациентку с тромбозом аорты Unsplash

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Сложную операцию по сохранению конечностей провели в больнице Долгопрудного. У 39-летней пациентки произошло нарушение кровообращения ног, что привело к развитию гангрены.

Врачи выявили у женщины тромбоз брюшной аорты, из-за чего сильно пострадало кровообращение ног. Такое состояние грозило ампутацией обеих конечностей.

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«Под общим наркозом мы пережали артерию и извлекли два тромба по пять сантиметров каждый. Затем поврежденный тромбами участок брюшного отдела аорты заменили протезом, который возьмет на себя силу воздействия кровотока», — рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Операция прошла успешно и заняла около четырех часов. Сейчас пациентка все еще находится в хирургическом отделении — ей нужна еще одна операция по извлечению тромбов из сосудов ног. Врачам предстоит выявить причину возникновения тромбоза, чтобы подобрать дальнейшую тактику лечения.

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