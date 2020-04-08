Врачам нужнее. Телевизионные машины отдали больнице Солнечногорска на время пандемии

До этого больница обходилась четырьмя автомобилями. Однако с начала пандемии количество вызовов увеличилось в три раза. Если раньше их было 50-60 в день, то теперь минимум 170.

Машины с яркой наклейкой «Поможем врачам», направленные для подмоги, будут развозить участковых врачей и волонтеров, передающих пациентам лекарства. Это продлится вплоть до тех пор, пока пандемия стремительно не пойдет на спад.

Я рад, что меня назначили на эту работу, потому что помогать людям я привык с детства Геннадий Филиппов, водитель.

Сейчас поликлиника, одно из подразделений больницы, начала работать в новом режиме: плановые осмотры там не проводят, а врачи выезжают только на дом.

Сами водители контактировать с пациентами не будут. Подмогу уже обеспечили и всеми средствами личной защиты: масками, антисептиками и не только.

По всей Московской области врачи с радостью примут помощь. Поддержать тех, кто посвятил себя спасению жизней в такой сложный период, смогут все желающие. Рассказывайте об этом под хэштегом #довезиврача.