    08 апреля 2020, 19:48

    Врачам нужнее. Телевизионные машины отдали больнице Солнечногорска на время пандемии

    Анастасия Аброськина, Елена Кононова

    С таким большим количеством вызовов врача на дом, как сейчас, в центральной больнице Солнечногорска еще не сталкивались. В условиях пандемии жители начали чаще обращаться к специалистам, чтобы проверить здоровье. В непростой для врачей период им в помощь направили от «360» пять машин с водителями.

    До этого больница обходилась четырьмя автомобилями. Однако с начала пандемии количество вызовов увеличилось в три раза. Если раньше их было 50-60 в день, то теперь минимум 170.

    Машины с яркой наклейкой «Поможем врачам», направленные для подмоги, будут развозить участковых врачей и волонтеров, передающих пациентам лекарства. Это продлится вплоть до тех пор, пока пандемия стремительно не пойдет на спад.

    Я рад, что меня назначили на эту работу, потому что помогать людям я привык с детства

    Геннадий Филиппов,водитель.

    Сейчас поликлиника, одно из подразделений больницы, начала работать в новом режиме: плановые осмотры там не проводят, а врачи выезжают только на дом.

    Сами водители контактировать с пациентами не будут. Подмогу уже обеспечили и всеми средствами личной защиты: масками, антисептиками и не только.

    По всей Московской области врачи с радостью примут помощь. Поддержать тех, кто посвятил себя спасению жизней в такой сложный период, смогут все желающие. Рассказывайте об этом под хэштегом #довезиврача.