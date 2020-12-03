Врачам из Одинцова начали делать прививки от коронавируса

Врачей в подмосковном Одинцове начали прививать от коронавирусной инфекции. Вакцину получили уже около 100 медиков.

Одним из первых, кто привился, стал педиатр Денис Давыдов. Перед вакцинацией он сдал тест на антитела, прошел обследование.

«Все сомнения ушли. Видя ежедневно, как это актуально и нужно… Это единственное средство на профилактику. Потому что можно либо средствами индивидуальной защиты и антисептиками, либо предупредить эту болезнь», — сказал уже после вакцинации Давыдов.

Вакцину «Спутник V» вкалывают в два этапа с разницей в 21 день. Еще через месяц пациентов приглашают проверить, появились ли антитела в крови, а с ними и иммунитет. К вакцинации допускаются люди от 18 до 60 лет.

«Реакции на эти прививки очень незначительные и редкие. В виде подъема температуры в день до 37,2. Может быть слабость, ломота небольшая. Но, в общем, все переносят очень хорошо» — уточнила участковый врач-терапевт Татьяна Воронюк.

Президент Владимир Путин объявил о том, что массовая вакцинация врачей и учителей в России начнется уже на следующей неделе.