Врачам из Луховиц подарили бесплатные сертификаты на отдых в местной мини-Швейцарии

Источник фото: телеканал «360»

Ко дню медицинского работника весь медперсонал луховицкой ЦРБ, работавший в «красной» зоне, получил бесплатные сертификаты на проживание в центре экотуризма. Там врачи смогут восстановиться после тяжелых смен в защитных костюмах в самой опасной зоне.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы принимали и больных с COVID-19, также работали на остальные патологии, потому что люди болеют, им надо продолжать оказывать помощь. Количество смен увеличилось, пришлось поднапрячься, поработать побольше, где-то выходить в дополнительные смены, ну ночные у нас никто не отменял, у нас специальность подразумевает суточную работу», — рассказывает врач анестезиолог-реаниматолог Луховицкой ЦРБ Евгений Сергеев.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас больница почти вернулась к обычному ритму жизни. Проводят плановые операции, пациентов с ковид все меньше. Нашлось время и для поздравлений, а вскоре появится возможность полноценно отдохнуть, тем более что центр экотуризма Берхино местные жители даже называют маленькой Швейцарией.

Источник фото: телеканал «360»

Центр экологического туризма расположен в Луховицком округе. Чистый воздух, бескрайняя зелень и, конечно же, комфортные условия. Здесь можно загорать, купаться, кататься на лошадях и кормить животных в зоопарке.

Источник фото: телеканал «360»

Целую неделю врачи проведут на природе, где в тишине и спокойствии смогут восстановить потраченные силы. Каждая путевка рассчитана на целую семью. Даты забронированы индивидуально — во время отпусков.