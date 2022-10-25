Врачам из Каширы удалось сохранить пациентке попавшую в мясорубку кисть руки | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 14:00 Врачам из Каширы удалось сохранить пациентке попавшую в мясорубку кисть руки

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Врачи из Каширы спасли 26-летнюю пациентку с раздробленной левой кистью руки, которая соскользнула в мясорубку при загрузке продуктов. Девушка поступила в хирургическое отделение в шоковом состоянии.

Травматологами и анестезиологам Каширской больницы потребовалась почти трехчасовая операция, чтобы собрать раздробленную кисть.

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«Девушка поступила с размозжением мягких тканей кисти руки и фаланг пальцев. Выполнена фиксация переломов фаланг пальцев с помощью специального аппарата и проведена хирургическая обработка ран», — рассказал заведующий травматологическим отделением Константин Смирнов.

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Пока девушка остается в травматологии, в будущем ей необходимо будет восстанавливать функции руки. Специалисты на этом фоне еще раз напомнили, как важно соблюдать безопасность при работе с техникой.

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