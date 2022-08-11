В Балашихе в Московском областном онкологическом диспансере работают сразу две супружеские пары медиков. Они поделились тем, как они живут и трудятся. Например, врач-рентгенолог Ирина Макеева и ее муж онколог Юрий сотрудничают уже 40 лет.

Ирина попала в диспансер по распределению после университета. Через некоторое время ей предложили должность заведующей, на которой она проработала сразу 20 лет. Однако теперь на фоне высокой нагрузки она решила перейти в отдел рентгенологии. Супруг Ирины трудится в больнице уже на протяжении 42 лет. Сначала он был хирургом, потом стал заведующим отделения, рассказала медик.

С мужем Юрием Ирина обсуждает пациентов даже дома, предполагает, что из-за этого и их младшая дочь теперь тоже работает врачом. Она поступила в медицинский целенаправленно — несмотря на то, что ее отговаривали. Родителям девушка просто объяснила, что не может увидеть себя ни в какой другой профессии, кроме как врачом.

Сама Ирина с 8 класса мечтала именно о такой карьере. Ее родители тоже были врачами, правда, ветеринарными.

«Врач — врач всегда: в гостях, на отдыхе, на море, в горах, в транспорте, где угодно — он всегда остается врачом. Как только люди узнают, что ты — доктор обязательно возникают вопросы о болезнях, то есть даже отдыхать бывает сложно», — объяснила она причину, по которой отговаривала дочь от профессии.

Иногда медикам в диспансере приходится заканчивать работу позже, чем обычно, но никогда не получается уйти домой раньше. Каждый день в 8 утра они готовы принимать своих пациентов.

Юрий изначально планировал стать психотерапевтом, но через некоторое время осознал, что активно посещает именно хирургические кружки. Об онкологии он сначала совсем не думал, и теперь предполагает, что туда привела его судьба.

Несмотря на то, что часто бывает тяжело, оба сотрудника диспансера признают, что никогда не думали, что сделали неправильный выбор. Для них обоих на первом месте — работа, а уже на втором — семья.

«Дело в том, что моя жена вместе со мной работает все эти годы. Мы с ней тесно связаны по работе и по жизни, и я знаю, что у меня крепкий тыл, что мне позволяло здесь очень активно оперировать. А также дежурить, на скорой помощи работать, когда времена были тяжелые. Но я знал, что с семьей все будет нормально, нужно только ее обеспечить», — отметил Юрий.

Познакомилась и поженилась пара еще в институте. Сейчас на работе они практически никогда не видятся, исключение — сугубо рабочие моменты. Более того, Ирина даже домашним запретила звонить на работу, отвлечь ее могут только с какими-то экстренными случаями.э

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