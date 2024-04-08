Подмосковье 08 апреля 2024, 21:00 Врач-педиатр Ольга Муценко из Подмосковья напомнила о пользе прививок БЦЖ АРХИВ / МОЦОМД

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Врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства Ольга Муценко рассказала подробности о прививке БЦЖ. Ее делают детям сразу после рождения.

Родители часто задают вопросы о том, что это за прививка, когда ее делают, сколько раз, стоит ли вводить так рано и каковы последствия. По словам специалиста, вакцина БЦЖ предназначена для профилактики и предотвращения туберкулеза. Ее делают на 3-7-й день жизни младенца.

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«Попадая в организм, она активизирует иммунную систему новорожденного. В результате вырабатываются антитела против попавших в организм микробных клеток, что вызывает у ребенка длительный иммунитет к туберкулезу, предохраняет его от опасных форм инфекции», — рассказала Ольга Муценко.

После введения прививки БЦЖ возникает местная реакция, формирующаяся через 4-6 недель. Важно не наносить на это место зеленку или йод, не накладывать повязки. Педиатр следит за реакцией на прививку у ребенка через определенные промежутки времени и фиксирует результаты в амбулаторной карте.

Если вакцину не успели сделать в первые дни, ее можно получить в поликлинике по месту жительства. При введении после двух месяцев потребуется сначала проба Манту.

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