Красногорские врачи спасли женщину с застрявшей в пищеводе костью

Врачи в Красногорске спасли местную жительницу, проглотившую рыбную кость. Она была острая, как лезвие, и могла серьезно повредить пищевод пациентки.

Женщина поступила в Красногорскую больницу № 1 с жалобами на боль за грудиной и с затрудненным глотанием. По ее словам, незадолго до этого она ела уху и еще во время ужина почувствовала себя плохо. Возникли острые болевые ощущения.

Сначала женщина выпила воды, но это не помогло, тогда она обратилась к медикам. Во время гастроскопии в грудном отделе пищевода на расстоянии 25-26 сантиметров специалисты увидели инородное тело, которое перекрывало просвет пищевода и частично вклинилось в его стенки. При детальном осмотре оказалось, что это рыбья кость с острыми краями размером 1 на 1,5 сантиметра.

«На дистальный край эндоскопа был надет колпачок, инородное тело схвачено щипцами, и его острые края были заведены в колпачок для безопасного извлечения. На месте дефектов установлены эндоскопические клипсы. После прохождения терапии пациентка выписана», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Чингис Шагаев.

Пациентке очень повезло, что застрявшая кость после питья не сдвинулась с места. В противном случае она могла бы привести даже к перфорации пищевода. Врачи предупредили, что в подобных случаях, то есть при подозрении, что в пищеводе что-то застряло, нужно сразу обращаться в больницу, а не пытаться самостоятельно «протолкнуть» застрявший предмет по пищеварительной системе с помощью еды или воды.