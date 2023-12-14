Подмосковье 14 декабря 2023, 11:56 Врач НИКИ детства Светлана Соколова дала советы по предотвращению травм в гололед Unsplash

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Травматолог НИКИ детства Светлана Соколова рассказала, как минимизировать риски получения травм в гололед. По ее словам, важно не только соблюдать правила безопасности, но и грамотно подбирать обувь.

«Лучше всего подойдет обувь с ребристым протектором, подошва должна быть из мягкой резины и термоэластопластов, которые препятствуют скольжению. Во время прогулки с ребенком, держите его за руку», — отметила Соколова.

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Она также напомнила, что родителям необходимо рассказать детям о правильной группировке при падении.

«Нельзя выставлять руки и ноги в стороны, необходимо защищать голову от удара и не опускать спин», — подчеркнул специалист.

Если падения избежать не удалось и есть подозрение на сотрясение, следует обратиться в травмпункт. Невропатолог поставит точный диагноз и назначит лечение.

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