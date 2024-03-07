Подмосковье 07 марта 2024, 22:16 Врач НИКИ детства рассказал о безопасных подарках на 8 Марта для аллергиков фотография создана НИКИ детства с помощью ИИ / ники детства

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В Международный женский день девочки и женщины получают в подарок букеты цветов и конфеты, однако для некоторых праздник может закончиться на больничной койке. Врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Элла Сорокина рассказала, у кого атрибуты праздника могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

По ее словам, основная причина возникновения аллергии, которую могут вызывать цветы, — это сильный запах и большое количество обильной легкой пыльцы, которая мгновенно поднимается в воздух и оседает везде.

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«Не стоит дарить гиацинты, крокусы, примулу, мимозу. Опасность представляют также астры, хризантемы, гипсофила, ромашки. Кроме того, есть растения с сильным запахом, которые могут вызвать не аллергию, а головную боль, особенно если их разместить в закрытом помещении: это лилии, каллы, сирень, герань», — рассказала Сорокина.

Она добавила, что нарциссы и тюльпаны практически безопасны, так как их пыльца не разносится активно по воздуху. По ее словам, самым безопасным подарком для аллергика станет орхидея.

«У нее нет пыльцы, и она не имеет запаха, при этом смотрится прекрасно и долго будет стоять. К числу наименее опасных относятся и суккуленты, например декабрист», — пояснила Сорокина

Конфеты нужно выбирать с наименьшим количеством красителей, уверена врач, потому что различные добавки превращают любимое лакомство в «химическую бомбу». Также должны насторожить яркие кислотные оттенки конфет.

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