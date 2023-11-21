Подмосковье 21 ноября 2023, 12:54 Врач Наро-Фоминского перинатального центра отметил популярность учреждения у семей участников СВО Главная / Закирова Лилия

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Наро-Фоминский перинатальный центр пользуется особой популярность у жен участников специальной военной операции. Высокий профессионализм медицинских работников привлекает семьи военнослужащих.

Семейная пара из Кубинки — Ольга и Николай — давно хотели завести сына. После получения ранения и ампутации ноги военный, награжденный орденом Мужества, проходил лечение. Именно тогда ему и сообщила супруга, что у них будет ребенок.

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«Всю беременность вместе, поддерживал, помогал, постоянно ездили сюда, чувствовал, что моя жена под такой заботой врачей», — поделился Николай.

Молодая мама рассказала, что выбрала Наро-Фоминский перинатальный центр по совету знакомых, которые рожали детей именно там. Они хвалили медицинских специалистов за высокий профессионализм.

«Это волшебное чувство встречи с доченькой — его не передать. А когда рядом такие заботливые врачи, вдвойне приятнее», — добавила Ольга.

Первым Николая поздравили боевые товарищи. Они прислали с передовой сообщения и добрые пожелания.

Главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян поздравила молодых родителей и пожелала здоровья ребенку.

«Мы горды и рады, что герои России выбирают наш перинатальный центр для рождения детей. Мы вас искренне поздравляем, пусть малышка растет красивой, крепкой, здоровой», — отметила Людмила Кещьян.

Она также добавила, что семьи участников СВО часто выбирают учреждение для родов. Так, неделю назад в перинатальном центре у офицера Кантемировской дивизии также родилась дочь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам городских округов уделять персональное внимание семьям бойцов СВО.

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