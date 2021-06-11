Врач подмосковной поликлиники напомнил о важности прививки от ковида

Врачи приняли на себя один из главных ударов во время пандемии. Они подолгу не видели близких и почти жили на работе, спасая жизни людей. О важности прививки от коронавируса напомнил заведующий поликлиникой №2 в Сергиевом Посаде Максим Кушнеров.

В условиях пандемии врач не только принимал пациентов в поликлинике, но и выезжал на вызовы. В этот период Максим Кушнеров ощутил боль утраты близких: коронавирус забрал у него маму, дядю и тетю.

Сегодня он напоминает жителям о том, что вакцинация — это выбор, помогающий спасти жизнь. И он добровольный.

Врачи всего мира призывают вакцинироваться. К сожалению, ковид еще продолжает отнимать жизни, разрушать наши семьи. Моя семья тоже, к сожалению, не стала исключением — больше нет моей мамы. Не стало моих дяди и тети Максим Кушнеров.

Он призвал жителей сделать осознанный выбор.

В Московской области продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Процедуру проводят бесплатно. Записаться можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно увидеть на интерактивной карте Подмосковья.