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    08 июля 2020, 23:37

    Врач Мытищинской больницы вернулся домой после 3 месяцев изоляции

    Алена Собкалова, Ксения Жеребцова

    Заведующий хирургического отделения Мытищинской городской клинической больницы Алихан Гарунов вернулся домой после трех месяцев изоляции.
    Врач Мытищинской больницы вернулся домой после 3 месяцев изоляции

    Во время пандемии отделение переоборудовали под лечение больных COVID-19, врачей изолировали от их семей в гостинице.

    При этом заболевание подтвердилось и у самого Алихана. Врач самоизолировался в больнице и продолжил работу. А спустя три месяца вернулся домой.

    «Я очень рад, что это все закончилось. Несмотря на то, что мы еще продолжаем работать с этим контингентом больных, но я уже имею возможность приехать домой», — поделился Алихан Гарунов.

    Родные переживали и ждали главу семьи домой. Когда узнали, что тест на COVID-19 положительный, не выпускали телефон из рук. Теперь, когда все позади, семья мечтает об отпуске на море.

    Подробности — в сюжете канала «360».