Врач Мытищинской больницы вернулся домой после 3 месяцев изоляции

Заведующий хирургического отделения Мытищинской городской клинической больницы Алихан Гарунов вернулся домой после трех месяцев изоляции.

Во время пандемии отделение переоборудовали под лечение больных COVID-19, врачей изолировали от их семей в гостинице.

При этом заболевание подтвердилось и у самого Алихана. Врач самоизолировался в больнице и продолжил работу. А спустя три месяца вернулся домой.

«Я очень рад, что это все закончилось. Несмотря на то, что мы еще продолжаем работать с этим контингентом больных, но я уже имею возможность приехать домой», — поделился Алихан Гарунов.

Родные переживали и ждали главу семьи домой. Когда узнали, что тест на COVID-19 положительный, не выпускали телефон из рук. Теперь, когда все позади, семья мечтает об отпуске на море.

Подробности — в сюжете канала «360».