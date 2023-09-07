Подмосковье 07 сентября 2023, 09:00 Врач МОНИКИ предложил проект по оптимизации кардиохирургической помощи МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Читать 360tv в

Кардиохирург МОНИКИ имени Владимирского Владислав Крылов разработал проект по оптимизации кардиохирургической помощи в России. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

«Преимущество проекта в том, что он очень гибкий. Степень его внедрения можно регулировать, также он подходит для других хирургических направлений. Безусловно, максимально реализовать все предлагаемые решения возможно только при проектировании новой узкоспециализированной клиники или изолированного подразделения многопрофильного стационара», — заявил Крылов.

Реклама

Специалист предложил внедрить новый вариант маршрутизации пациентов и план-схему кардиохирургического отделения. Согласно концепции, пациентов после операции поместят в послеоперационный блок, а не будут возвращать в дооперационную палату. Такой алгоритм снизит риск инфекционных осложнений. Также пациенты, которым только предстоит операция, не будут сильно нервничать.

Также Крылов выступил за создание единой кардиохирургической мультидисциплинарной команды. Такой шаг позволит не привлекать специалистов со стороны для консультаций и снизит частоту медицинских ошибок. Также врач предложить решения по развитию профессионального потенциала врачей и уменьшению их эмоционального выгорания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что съезд детских врачей в Красногорске собрал медиков из 76 регионов России и 25 стран. Мероприятие продлится до 8 сентября.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».