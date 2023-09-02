Подмосковье 02 сентября 2023, 06:30 Врач МОНИКИ получила сертификат на жилье по программе губернатора «Социальная ипотека» МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

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В Доме правительства Московской области 27 медикам вручили сертификаты на покупку жилья по программе «Социальная ипотека». Среди них — врач-гематолог МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Раиса Варданян.

Во время прохождения ординатуры девушка захотела посвятить себя научной деятельности. Сегодня Раиса активно выступает в различных конференциях, публикует статьи и планирует написать диссертации. Сертификат по соципотеке она планирует реализовать на покупку квартиры.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в регионе планируют вручить докторам почти 300 сертификатов по программе «Социальная ипотека». Он отметил важность привлечения в Подмосковье новых медицинских специалистов.

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