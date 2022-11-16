Подмосковье 16 ноября 2022, 17:23 Врач из Видного назвал главное условие здорового похудения Unsplash

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Заместитель главного врача Видновской больницы напомнил о факторе, который тормозит снижение веса. Добиться эффективного похудения можно, наладив режим сна.

Заместитель главного врача Видновской больницы Тимур Асанов рассказал о том, как спать, чтобы худеть.

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«Многие знают о том, что для нормального функционирования организма оптимальная продолжительность сна — восемь часов. Однако нередко забывают о том, что эти часы должны быть в строго определенное время. Так, засыпать нужно не позднее 22:00. Именно с этого часа начинает вырабатываться гормон сна — мелатонин, который так важен для здорового метаболизма. Помните, если вы хотите худеть во время ночного отдыха, засыпать нужно в одно и то же время, в том числе в выходные», — сообщил врач.

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Тимур Асанов отметил также, что имеет значение поза, в которой человек спит.

«Оптимальная поза для сна — лежа на спине. Дело в том, что такое положение не нагружает шею и позвоночник. Однако оно противопоказано людям, страдающим от храпа или апноэ. Для них рекомендуется спать на боку в позе эмбриона», — добавил Асанов.

Врач напомнил также, что перед сном стоит проветрить спальню, закрыть окна плотными шторами и отложить гаджеты. При проблемах со сном нужно обязательно обращаться к специалисту.