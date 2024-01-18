Подмосковье 18 января 2024, 22:27 Врач из Сергиева Посада предостерег от употребления алкоголя перед погружением в прорубь Дмитрий Зайчиков

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Любой человек, который собрался искупаться во время Крещения, должен заблаговременно подготовить свой организм к экстремальным температурным нагрузкам. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением № 2 Сергиево-Посадской больницы, врач-терапевт, гастроэнтеролог Марина Чекалина.

По словам специалиста, существует ряд заболеваний, при наличии которых категорически не рекомендуется окунаться в прорубь. Это болезни дыхательной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет и заболевания нервной системы.

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«В течение года важно следить за своим здоровьем, проходить диспансеризацию. Обязательно заниматься спортом и закаляться», — отмечает медик.

Дмитрий Зайчиков

Также Марина Чекалина дала пять советов тем, кто решил окунуться в купель во время Крещения. В первую очередь, обязательно нужно взять с собой термос с горячим чаем. Во-вторых, полотенце, теплую, удобную одежду и обувь без завязок и шнуровки, чтобы после выхода из воды ее можно было быстро надеть. В-третьих, категорически запрещен алкоголь — он не только не поможет согреться, но и может привести к несчастному случаю.

После возвращения домой медик рекомендует еще раз растереть мышцы полотенцем, переодеться в теплую одежду и надеть теплые носки.

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