Врач из Подмосковья разработал прибор для диагностики астмы у новорожденных

Врач из Подмосковья Павел Бережанский придумал, как сделать легче жизнь тех, кто предрасположен к астме. Он разработал прибор для ранней диагностики.

Источник фото: телеканал «360»

В основе работы аппарата диагностика системы микроциркуляции. Внутри оранжевого девайса есть мощные линзы и диоды. Система делает снимок капилляров, а врач сразу анализирует. Подобные сканеры уже есть, но все они огромные — размером с тумбочку.

На создание компактного прибора ушло четыре года. Над идеей Павел начал работать еще в 2011-м. Один из его сыновей часто болел бронхитом, а он может легко перерасти в астму. Первый корпус вообще склеили из папье-маше, с линзами экспериментировали на авиационном заводе. Еще несколько лет ушло на сбор научной базы: медики наблюдали за состоянием здоровья младенцев.

«Когда мы сделали этот прибор, поняли, что нам не с чем сравнивать. Чтобы искать где-то проблему, нам надо было собрать норму, и мы четыре года наблюдали детей. Вот ребенок родился — и мы несколько месяцев наблюдали норму. В 2016 году выработали возрастную норму капилляров у детей», — пояснил Павел Бережанский, врач-педиатр, аллерголог-иммунолог.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь по одному снимку можно проанализировать 28 параметров, пять из них нужны, чтобы предсказать, есть ли риск развития астмы и аллергии. Сейчас, по данным Института иммунологии, каждый 20-й житель России болен астмой. А среди детей это самое распространенное хроническое заболевание.

Причин множество: урбанизация, генетическая предрасположенность. Важно, что такой прибор для ранней диагностики поможет вовремя поставить диагноз, а значит, назначить терапию и облегчить жизнь больного.

«Мы их делаем, сделано около 15 препаратов для апробации. У нас стоит в детских поликлиниках, в Ярославской области, в том году мы в Новороссийск отправили один», — рассказал врач.

Сейчас команда подмосковного педиатра пытается усовершенствовать компьютерную программу, на которой работает прибор. За свой вклад в медицину и науку Павел получил премию губернатора Московской области. Этот грант врач хочет потратить на разработку ранней диагностики полиноза у детей — это тоже аллергическое заболевание, реакция организма на пыльцу растений.