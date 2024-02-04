Подмосковье 04 февраля 2024, 23:06 Врач из Подмосковья Котова рассказала о методах лечения ревматоидного артрита у детей ники детства

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День осведомленности о ревматоидном артрите отметили 2 февраля. Главный детский ревматолог Московской области Юлия Котова рассказала о причинах, первых симптомах, а также о способах лечения этого тяжелого хронического заболевания.

Ревматоидный артрит представляет собой системное аутоиммунное наследственное заболевание, которое возникает при серьезных нарушениях в иммунной системе человека. В результате такого сбоя поражается соединительная ткань, включая синовиальную оболочку суставов, и возникают воспаления во всех группах суставов.

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Симптомы этого заболевания включают боль и припухлость в суставах, которые продолжаются более шести недель, повышение температуры над суставом и во всем теле, нарушение функции сустава, а также утреннюю скованность.

Юлия Котова обратила отдельное внимание, что при обнаружении этих симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу.

«Медицина не стоит на месте и даже такие серьезные, инвалидизирующие заболевания лечатся», — добавила главный ревматолог Подмосковья.

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