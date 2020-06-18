    18 июня 2020, 22:57

    Врач из Пакистана бросил богатый дом ради работы в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Мария Филиппова

    Врач общей практики в больнице Ступинского округа Мубашар Шах — родом из Пакистана. Во время учебы в России он влюбился в нашу страну и остался. Причем на родине его ждала богатая жизнь, ведь у семьи Мубашара — своя сеть клиник. Однако, врач выбрал работу в подмосковном селе.
    Врач из Пакистана бросил богатый дом ради работы в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    После университета Мубашар всего год прожил в Пакистане и понял — без России больше не может. Вот уже семь лет он борется за жизнь каждого больного, теперь уже земляка.

    «Здесь мне народ ближе, они очень открытые, очень добрые. И родственники у меня хорошие, и условия. Я не сказал бы, что плохие условия. Мне квартиру дали, теперь жду участок», — говорит врач общей практики, инфекционист Мубашар Шах.

    Из-за своего решения Мубашар поссорился с отцом, но семье пришлось смириться. Пакистанец в России женился, и теперь у него трое детей.

    Врач из Пакистана бросил богатый дом ради работы в Подмосковье | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Сестры-близнецы из Ступина Татьяна и Валентина Шмелевы одновременно заболели вирусной пневмонией. Было тяжело, но благодаря заботе они быстро выздоровели.

    «Многие врачи испугались и отказались, я люблю свою профессию, надо было как-то помочь людям, почему нет? Я сам первый пришел, на первую вахту пришел, и я пойду до конца, пока всех не вылечу», — делится Мубашар Шах.

    Врач из Пакистана бросил богатый дом ради работы в Подмосковье | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Пациентки с благодарностью вспоминают своего южного доктора.

    «Сразу бросились его добрые глаза и его отношение к пациентам. И он говорил каждому пациенту, что это его любимый пациент. Дай Бог здоровья ему и его семье, и всем медикам», — говорят Татьяна и Валентина Шмелевы.