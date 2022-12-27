Подмосковье 27 декабря 2022, 17:10 Врач из Лобни стал лучшим педиатром в Подмосковье

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Педиатр детской городской поликлиники в Лобне Евгения Халелова победила в областном конкурсе «Подмосковный врач» в номинации «Врач-педиатр участковый».

«Профессиональный конкурс — это большая ответственность, так как в нем ты не только демонстрируешь свои навыки и умения, но и представляешь организацию, в которой работаешь, свой город. Очень рада, что мою работу так высоко оценили, и я привезла Лобне победу», — отметила победительница.

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Евгения Халелова окончила Сибирский государственный медицинский университет в Томске по специальности «Педиатрия». Затем она прошла интернатуру в городской больнице Томской области, а в 2018 году устроилась на работу в детскую поликлинику в Лобне. Врач также проходила повышение квалификации в Российской академии непрерывного профессионального образования.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал меры поддержки врачей в Московской области. Так, специалистам доступны допвыплаты и компенсации за жилье.

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