Врач из Лобни получит квартиру по программе льготной ипотеки | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 12:08 Поделиться Telegram

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Viber Врач из Лобни получит квартиру по программе льготной ипотеки

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Хирург из Лобни Ирина Звягина получила квартиру по программе социальной ипотеки. Свидетельства медикам вручили в Доме правительства Подмосковья.

Программа социальной ипотеки действует в регионе с 2016 года. Ей воспользовались уже более двух тысяч человек. По программе Подмосковье возмещает 50% стоимости жилья в течение 10 лет, а получатель платит только проценты по кредиту.

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«Я очень рада, что благодаря программе „Социальная ипотека“ в скором времени смогу купить собственную квартиру. Когда решены первоочередные потребности, такие как свое жилье, работа и служение людям доставляют двойную радость», — поделилась врач.

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Временно исполняющий полномочия главы округа Игорь Демешко поздравил хирурга с новосельем и сообщил, что одна из главных задач муниципалитета — предложить медикам достойные условия.

Социальную ипотеку в Лобне могут получить врачи, учителя, воспитатели и молодые ученые. Для этого необходимо обратиться в кадровую службу учреждения и в Минжилполитики.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

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