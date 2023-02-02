Подмосковье 02 февраля 2023, 10:48 Врач из Лобни поделился рекомендациями по борьбе с метеозависимостью

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Врач из Лобни рассказал метеозависимым жителям Подмосковья, как справиться с перепадами погоды. Обычно рекомендации даются исходя из образа жизни человека, а также наличия хронических и сопутствующих заболеваний. Однако существует и ряд общих мер.

В качестве профилактики врач рекомендует спать не менее семи-восьми часов в день, сбалансировать режим труда и отдыха, заниматься умеренной физической нагрузкой. Кроме того, специалист советует исключить из рациона жирную жареную пищу, а также питаться небольшими порциями три-четыре раза в день. Метеозависимым жителям нужно больше дышать свежим воздухом, но не следует гулять при резких перепадах атмосферного давления.

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«Чаще всего метеозависимостью страдают люди пожилого возраста. В эту же категорию попадают беременные, курильщики, люди с вегетососудистой дистонией, гипер- и гипотонией, проблемами с позвоночником», — пояснила терапевт Карина Антощук.

Определить метеозависимость можно самостоятельно, она проявляется в изменении самочувствия при определенной погоде: люди могут ощущать головную боль, головокружение, шум в ушах и изменение давления.

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