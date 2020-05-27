Врач из Красногорска переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, как это было
Сергей Гатилов решил лечиться дома из-за того, что больница была переполнена. Но через неделю состояние стало настолько тяжелым, что мужчина готов уже был вызвать скорую.
«Самый жесткий день — это 10 день заболевания, когда температура тела поднялась до 40 градусов, началась сатурация моей крови — упала до 89%. А она должна быть не ниже 95%. Это опасно для жизни, потому что организм испытывает кислородное голодание, и эту сатурацию надо восстановить», — рассказал Сергей Гатилов, анестезиолог-реаниматолог Первой Красногорской больницы.
Это как раз тот самый момент, когда человек задыхается и начинается паника.
Антибиотики, противовирусные препараты, витамины — все это принимал Сергей на пике заболевания. А еще пил огромное количество жидкости — до 10 литров в день.
В начале мая Сергей начал выздоравливать. Но самое удивительное, что все время заболевания в квартире с Гатиловым находилась его жена и ей удалось избежать заражения.
«Здесь все было очень строго: я изолировался в комнате, выделил ее и в ней жил. Я выходил на кухню, в туалет строго в маске. Супруга у меня тоже ходила в маске везде, вместе со мной принимала противовирусные препараты. Может, это и поспособствовало тому, что она не заболела», — отметил врач.
Сейчас супруги Гатиловы здоровы, но продолжают принимать витамины и иммуномодуляторы, которые не отменили даже после болезни. Сергей уже вышел на работу в больницу.
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