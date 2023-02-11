11 февраля 2023, 15:18
Врач из Каширы посоветовал больше ходить и следить за давлением при сердечной недостаточности
В этом году в поликлиниках № 1 на улице Белова и № 2 на Южной в Кашире заработали кабинеты профилактики хронической сердечной недостаточности. Они созданы для отслеживания состояния пациентов и своевременной корректировки лечения. В одном из них работает молодой специалист Павел Глухов.
«В среднем в день приходят от 10 до 15 человек. Динамика есть, количество пациентов увеличивается, люди узнают об этом от терапевта или друг от друга», — сообщил Глухов.
Реклама
В основном в кабинеты приходят люди, перенесшие инфаркт миокарда, воспалительные и инфекционных заболевания сердца, страдающие гипертонической болезнью и миокардитом. Более половины из них — мужчины.
Реклама
Для профилактики заболеваний сердца стоит не реже одного раза в три месяца посещать кабинет ХСН, сдавать анализы, ЭКГ и ЭХОКГ, измерять давление и пульс. Также людям следует вводить в жизнь умеренную физическую активность.
«Ходьба не менее 30 минут в день — чем больше, тем лучше. Ограничение употребления поваренной соли — не более трех граммов в сутки. Соблюдение диеты, употребление свежих овощей и белковой пищи», — добавил Глухов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Врачи
Кашира
Реклама
Реклама