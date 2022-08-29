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    29 августа 2022, 16:29

    Врач из Дубны стал лучшим хирургом на всероссийском конкурсе

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Всероссийский конкурс врачей завершился. Итоги подвел Минздрав РФ. В одной из номинаций победителем стал хирург из Дубненской городской больницы Тарас Тарасюк.

    Врач из Дубны стал лучшим хирургом на всероссийском конкурсе

    Завершающий этап конкурса собрал 450 заявок по 36 номинациям. Лучшим хирургом стал врач из Дубны — Тарас Тарасюк. Он работает в больнице в должности заведующего отделением абдоминальной хирургии с 2014 года и умеет проводить все виды операций.

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