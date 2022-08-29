Врач из Дубны стал лучшим хирургом на всероссийском конкурсе

Всероссийский конкурс врачей завершился. Итоги подвел Минздрав РФ. В одной из номинаций победителем стал хирург из Дубненской городской больницы Тарас Тарасюк.

Завершающий этап конкурса собрал 450 заявок по 36 номинациям. Лучшим хирургом стал врач из Дубны — Тарас Тарасюк. Он работает в больнице в должности заведующего отделением абдоминальной хирургии с 2014 года и умеет проводить все виды операций.

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