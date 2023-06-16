Подмосковье 16 июня 2023, 15:00 Врач из Дмитрова Ирина Донецкая получила квартиру по программе «Социальная ипотека»

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Акушер-гинеколог из Дмитрова Ирина Донецкая получила квартиру по программе «Социальная ипотека». Глава округа Илья Поночевный побывал у нее в гостях и обсудил вопросы здравоохранения.

Ирина Донецкая приехала в Дмитров в 2019 году. Она работала в Дмитровской областной больнице акушером-гинекологом, в сейчас уже стала заведующей женской консультацией.

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«Первое время я получала из бюджета округа компенсацию аренды жилья в размере 20 тысяч рублей. А в июне прошлого года получила сертификат на приобретение жилья по программе губернатора Подмосковья „Социальная ипотека“», — рассказала Ирина Геннадьевна.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный побывал в новой квартире врача. Он поздравил Ирину Геннадьевну с днем рождения и попил чай с ее дочкой Златой. За столом они поговорили о здравоохранении и о мерах поддержки врачей.

«Очень добрая встреча получилась. Рад за Ирину Геннадьевну и других наших медицинских работников, педагогов, кто уже воспользовался возможностью обрести свое жилье по губернаторской программе „Социальная ипотека“. <…> В Подмосковье делается все для того, чтобы к нам приезжали и оставались жить лучшие специалисты», — отметил Илья Поночевный.

Программа «Социальная ипотека» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2016 года. Участвовать в ней могут квалифицированные кадры из здравоохранения, образования, спорта, науки. Специалист платит только проценты по кредиту, а полную стоимость жилья оплачивает региональный бюджет.

«Главный вопрос, который волнует большинство специалистов — и молодых, и тех, кто приехал к нам из других регионов, — это жилье. <…> Программа была придумана, чтобы поддержать неравнодушных к своему делу специалистов и привлечь в регион лучшие кадры», — сказал губернатор Воробьев.

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