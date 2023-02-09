Подмосковье 09 февраля 2023, 13:40 Врач из Балашихи поделился простыми способами самодиагностики рака полости рта

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Главный врач стоматологической поликлиники № 1 в Балашихе Сергей Комаров поделился простыми способами самодиагностики рака полости рта. Специалист отметил, что своевременное выявление онкозаболевания влияет на эффективность его лечения.

«Для этого надо внимательно осмотреть лицо на предмет появления ассиметрии, припухлостей, „шишек“, „язвочек“ и пигментаций, которых раньше не было. Затем внимательно осмотреть полость рта — не появились ли припухлости, узлы, бугристости, эрозии, кровоточащие язвочки», — сообщил Сергей Комаров.

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При обнаружении каких-либо симптомов, следует незамедлительно обратиться к врачу-стоматологу. Специалист опросит и осмотрит пациента. Также он может применить аутофлуоресцентную стоматоскопию — оптический метод выявления патологических изменений слизистой оболочки полости рта. При необходимости стоматолог направит пациента на дальнейшее детальное обследование и диагностику.

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«Но важно также предупредить развитие онкозаболеваний. В первую очередь это касается отказа от вредных привычек: курение, особенно в сочетании с употреблением крепкого алкоголя, жевание различных смесей», — подчеркнул врач.

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