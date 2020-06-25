Врач-инфекционист из Воскресенска получил ключи от квартиры. Новое жилье в этом году ждет еще 5 медиков округа

В Воскресенске врачу-инфекционисту Елене Жариновой вручили ключи от квартиры. Решить проблему дефицита кадров в сфере здравоохранения помогает администрация городского округа. Теперь Елену ждут приятные хлопоты с переездом в свое новое жилье.

Последние два с лишним месяцам у Елены Жариновой были тяжелыми. Врач возглавляла инфекционное отделение, где лечили пациентов с диагнозом COVID-19. Бессонные ночи позади. Впереди приятные хлопоты — переезд. Елена стала участником программы «Жилище» и обладательницей ключей от двухкомнатной квартиры.

«Такой подарок сделала администрация. Очень символичный подарок ко Дню медицинского работника можно сказать, к небольшой победе над инфекцией — это очень радует. Внутри чувство признательности, благодарности нашей администрации. Хочется дальше работать, работать с удовольствием, приносить пользу людям», — сказала Елена Жаринова, врач-инфекционист ГБУЗ МО «Воскресенская ЦРБ».

В Воскресенск Елена приехала из Оренбурга шесть лет назад. Все это время с двумя дочерьми жила в съемной квартире. Теперь обзавелась собственным жильем площадью 63 квадратных метра.

Решить проблему нехватки врачей взяла на себя администрации городского округа Воскресенск. Именно она предоставляет квартиры. На предложения откликаются специалисты со всей России. В 2019 году жильем обеспечили 13 врачей. В этом году планируется выдать пять квартир.

«Двухкомнатная квартира в новостройке в новом районе, вся инфраструктура, которая необходима: детский сад, рядом школа есть, рядом автобусная остановка, естественно благоустроенная детская площадка. Квартира благоустроенная», — отметил Артур Болотников, глава городского округа Воскресенск.

Педиатры, неврологи, окулисты — это еще не полный список врачей, которые требуются в больницы Московской области. Только в Воскресенске свободны 15 вакансий. И решить эту проблему помогает и жилье. Врачам квартиры предоставляются на выгодных условиях.

«У нас шесть лет нужно отработать в больнице и четыре года прожить в квартире, тогда врач имеет право на бесплатную приватизацию жилья. У нас хорошие условия», — пояснил Юрий Райхман, главный врач ГБУЗ МО «Воскресенская ЦРБ».

Но на этом сюрпризы для Елены Жариновой не заканчиваются. Впереди вручение заслуженной награды. В воскресенье президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении врачу-инфекционисту Ордена Пирогова.