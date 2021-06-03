Врач-инфекционист из Подмосковья на пенсии увлекся фотоискусством

Врач-инфекционист из Серебряных Прудов Анастасия Богатова давно ушла на пенсию, но сидеть на месте женщина не привыкла. Благодаря подарку детей — фотоаппарату — у пенсионерки появилось новое хобби, которое переросло в настоящее искусство.

Анастасии Федоровне 76 лет. В ее квартире — настоящая фотомастерская. У женщины есть все необходимое: профессиональная техника, датчики влажности. Это нужно, чтобы делать качественные и красивые снимки.

Яркие, сочные, нежные, удивительные — от каждой фотографии Анастасии Федоровны веет теплом, потому что все они сделаны с душой.

Всю жизнь женщина работала медиком — врач-инфекционист высшей категории, отличник здравоохранения СССР. Фотографией жительница Серебряных Прудов заинтересовалась еще в детстве. Ее отец занимался любительскими съемками. Вместе с братом тогда еще маленькая Настя заворожено наблюдала за процессом, который считала настоящим волшебством. На 60 лет сыновья подарили ей компьютер и маленький фотоаппарат. С него все началось.

«Я стала везде ходить, что вижу то и снимаю. Потом я учиться пошла, училась и училась! Там были курсы по девять месяцев», — рассказала Анастасия Богатова, пенсионерка, фотограф.

У Анастасии Федоровны уже десятки наград и грамот. Работает фотограф в разных жанрах. Часть снимков женщина подарила родной больнице, в которой работала много лет.

Пенсионерка набила руку на портретах, фотографируя медперсонал. Каждая фотография — шедевр.

«У нас многие сотрудники побывали в качестве моделей. Благодаря работе Анастасии Федоровны мы имеем качественные фотографии», — рассказал Алексей Ворончихин, врач инфекционного отделения Серебряно-Прудской Центральной районной больницы.

«Люблю учиться, чем занимаюсь всю сознательную жизнь» — так звучит жизненный девиз Анастасии Федоровны. Несмотря на большой опыт за плечами, она продолжает учиться. С каждой фотографией пенсионерка постигает что-то новое и не собирается останавливаться на достигнутом.