Льготная ипотека помогла фтизиатру из Красногорска купить квартиру | 360°

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10 октября 2022, 16:36

Льготная ипотека помогла фтизиатру из Красногорска купить квартиру

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Врач-фтизиатр из Красногорска Марина Хайнейх приобрела новую квартиру благодаря социальной ипотеке. Она получила 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса и теперь должна заплатить только проценты по кредиту.

Марина переехала в Подмосковье вместе с дочкой в 2021 году. С тех пор они жили в съемной квартире. Теперь они могли переехать в собственное жилье в микрорайоне с удобной инфраструктурой.

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«Узнала о программе „Социальная ипотека“, когда еще жила в Брянской области. Решила приехать работать в Красногорск и попытать удачу! Подала документы, и теперь мы с дочкой живем в своей квартире», — поделилась Марина.

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Программа социальной ипотеки работает в Подмосковье с 2016 года. По ней приобрести жилье могут врачи, учителя, воспитатели, молодые ученые и специалисты ОПК, а также тренеры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье. Он сообщил, что такой запрос власти получали от врачей.

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